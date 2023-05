CUSD Honors Student Academic Excellence at Board Meeting

May 26, 2023 – At the latest Clovis Unified School Board meeting, students from across all areas of Clovis Unified were honored for their academic performances throughout the 2022-2023 school year.

These students of academic excellence were recognized for different achievements at County, State, and/or National levels in a variety of academic based events.

Each student honored in their school areas are as follows:

Buchanan Area Schools

Alta Sierra Intermediate

Imkulu Abejie, Michelle Acosta, Dayana Aston, Dioelle Balubar, Arna Banerjee, Yulia Cai, Allison Chung, Brooklyn Galley, Kylie Garcia, Penelope Garcia, Mehreen Gill, Arina Gonzalez, Jayla Grace, MaryAnn Granat, Hannah Jumaoas, Kaylee A. Kirk, Megan McGinthy, Evelyn Megerdichian, Kendall Metzler, Brooke Sweeney, Carrigan Witte

Buchanan High

Isabelle Balubar, Braden Batesole, Dillon Custer, Autumn Fowler, Emme Gorden, Kevin Han, Manraj Mondair, Noah Naval, Kelly Nguyen, Justin Quon, Taylor Wilson

Cole Elementary

Adrianna Anderson, Hayley Carrasco, Quinn Powell

Dry Creek Elementary

Emily Kokoshyan, Landon Lacroix, Elaine Nguyen, Seth Sobaje, Ari Sobaje, Dylan Stemwedel, Michelle Tofan

Clovis Area Schools

Cedarwood Elementary

Wyatt Beer, Ethan Brooks

Clark Intermediate

Jude Palumbo, Mateo Valenzuela, Matthew Bailey

Clovis High

Evalena Filippi, Jakob Nord, Addison Williams, Valerie Pham

Clovis East Area Schools

Clovis East High School

Sharon Adelusi, Leilani Angelino, Angel Avalos, Tyler Bridges, Elizabeth Cooper, Chaheti Mathur, Ezekiel Nolan, Ann Sharlotte Nunez, Tejbir Sandhu, Jasmine Sandhu

Reyburn Intermediate

Melanie Cruz, Amaan Gill, Avery Gregory, Chelsea MacDonell, Liam Obaldo, Francheska Requina

Clovis North Area Schools

Bud Rank Elementary

Alyssa Bansal, Alice Feng, Jules Seah, Kaaveri Sonawane, Charlotte Strait, Kvishna Priya (KP) Valdamudi, Leo Wu

Clovis North High School

Sophie Abrea, Nadia Almasri, Suhana Brijesh, Samhitha Chava, Colin Choi, Sabal Dangi, Linda Do, Nathan Gonos, Arnav Gupta, Dhruv Javangula, Prabhroop Kang, Surabhi Khanna, Joshua Lin, Kyleen LIn, Alicia Marval, Shiv Mehrotra-Varma, Riya Mondal, Amulya Nagappala, Husam Ramadan, Aruthra Ranjithprabhu, Guneet Sandhu. Simone Sekhon, Neil Shah, Karaan Shetty. Gauri Shetty, Zian Shi, Areeba Syed, Ashlee Thai, Alexa Tran, Ananya Vinay, Isaac Wang, Luke Wong

Copper Hills Elementary

Jaden Hung, Brandon Ma, Van Nguyen Tran, Siri Rudraraju, Austin Saghbini

Fugman Elementary

Syna Agarwal, Jaswitha Ankireddygari, Bhuvanesh Ankireddygari, Noah Barthel, Ian Black, Ruhani Brar, Jake Buchner, Declan Calzada, Wyatt Chen, Nathan Fuentes, Zariyan Hussian, Jay Jhangiani, Diana Jung, Joyce Kan, Andrew Kan, Alaina Kwan, Brooke Liang, Shannon Liu, Jessica Liu, Mason Missakian, Moksha Mittal, Dai Minh Nguyen, Pho Minh Nguyen, Nhat Minh Nguyen, Nathan Nguyen, Levi Rousset, Alain Salguero, Leah Thant, Shreeya Vanga, Arshveer Verma, Amelia Yu

Granite Ridge Intermediate

Majed Almasri, Angad Dulai, Sania Jhangiani, Kaivalya Kasturi, Kinnoree Pasha, Achuth Vinay, Ziqi (Vinson) Xia

Clovis West Area

Clovis West High School

Alma Deleon, Lara Habib, Isabella Herting, Taila Hovesepian, Kira Hughes, Elyse Ikemiya, Katelyn Januse, Jade Lounephom, Xander Marshall, Savannah Perez, Chloe Perez, Anna Poochigian, Lalaina Rabetsimba, Natalie Roush, Nathan Rush, Sydney Sabourin, Aaron Santibanez-Ramirez, Logan Shobe, Faith Winters, Isabela Zaragoza

Kastner Intermediate

Rawan Ahmed, Arja Batth, Cora Beene, Liam Chambers, Madison Davis, Emma Drane, Matthew Fagan, Gabi Franklin, Alissa Gomez, Kamyla Gomez Garces, Jaina Grant, Matthew Grundy, Jocelyn Hanson, Sophia Helsley, Eliot Karle Bonetto, Ellie Murillo, Brandon Pangilinan, Courtlin Pulliam, Chelsea Su, Yogi Varaich, Cyrus Wells, Nolan Yang

Liberty Elementary

Aaron Betancourt, Jack DeFrank, Luke DeMedeiros, Riley Donovan, Connor Hayashi, Cora Piggott, Michael Rieden

Valley Oak Elementary

Evelyn Hanson

FFA

Buchanan High

Samantha Lane

Clovis East High

Noah Adams, Noah Ault, Kenzie Cabezut, Leanne Chavez, Cambria Cook, Shelby Folmer, Chase Gann, Andrew Gutierrez, Ryan Hayashi, Catherine Heather, Lucy Hernandez, Sadie Keller, Samantha Lane, Emma Mackey, Devin Majors, Brianna Moya, Miranda Moya, Raevyn Murillo, Samiya Noble, Patrick Palmer, Mishalia Pena, Zachary Peters, Akalpreet Sidhu, Bailey Sisterson, Allie Slater, Daniel Verduzco, Jackson Wadley, Brendan Wolf

Clovis High

Isabella Alvarez, Preston Ashley, Katie Ellenberger, Tyler Holt, Paige Mercer, Patrick Palmer

Reyburn Intermediate

Elizabeth Brandon, Caleb Gann