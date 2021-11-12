Clovis Happenings: November 12-14 Weekend

By
CR Staff
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OLD TOWN CLOVIS SATURDAY FARMERS’ MARKET
Pollasky Ave., Clovis, CA
EVERY SATURDAY YEAR-ROUND
9 AM – 11:30 AM (weather permitting)

MISS CLOVIS / MISS FRESNO 2022
PAUL SHAGHOIAN MEMORIAL CONCERT HALL, 2770 E. International Ave., Fresno, CA
SATURDAY, NOV. 13
5 PM – 9:30 PM 

CLOVIS TAILGATE BBQ THROWDOWN
ELKS LODGE, 535 Woodworth Ave., Clovis
SATURDAY, NOV. 13
NOON

NEW COVENANT HOLIDAY BOUTIQUE
NEW COVENANT COMMUNITY CHURCH, 1744 E. Nees Ave., Fresno, CA
SATURDAY, NOV. 13
NOON 

SCARECROW GARDEN 2021
CLOVIS BOTANICAL GARDENS, 945 Clovis Ave.
WEDNESDAY Thru SUNDAY 9 AM- 4 PM
Thru NOVEMBER 14